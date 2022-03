Paukenschlag in Obenhausen: Andreas Miller ist nicht mehr TSV-Trainer

Plus Fußball-Bezirksligist TSV Obenhausen hat sich von Trainer Andreas Miller getrennt. Beim Heimspiel am Sonntag gegen Bermaringen setzt man auf eine interne Lösung.

Paukenschlag in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller: Kurz vor dem richtungsweisenden Heimspiel gegen den TSV Bermaringen (Sonntag, 15 Uhr) hat sich der TSV Obenhausen von seinem Trainer Andreas Miller getrennt. Abteilungsleiter Maximilian Tränkle sagt: „Diese Entscheidung ist uns außerordentlich schwergefallen, da wir Andreas und sein außerordentliches Engagement als Trainer sehr schätzen.“ Man sei jedoch zur Überzeugung gekommen, „dass in Anbetracht der aktuellen Situation eine Trennung unumgänglich geworden ist“.