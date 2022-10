Regionalliga Bayern: Der FV Illertissen freut sich in Ansbach zu früh

Plus Nach der schnellen Führung gegen Ansbach reicht es für den FV Illertissen in der Regionalliga nur zu einem Unentschieden. Unter dem Strich sind das zwei verlorene Punkte.

Obwohl der FV Illertissen in der bayerischen Fußball-Regionalliga beim Aufsteiger Ansbach mit dem 1:1 einen Punkt holte, waren es unter dem Strich zwei verlorene Punkte. Vor allem in der Endphase des Spiels hatten die Illertisser mit einem Latten- und einem Pfostenschuss großes Pech. Da zudem der Treffer der Gastgeber zum 1:1-Ausgleich nach einer knappen halben Stunde ein Geschenk von Torhüter Malwin Zok war, ist das Endergebnis noch ärgerlicher. Bis dahin ware die Mannschaft aus Mittelfranken noch nicht ein einziges Mal gefährlich vor das Illertisser Tor gekommen.