Fußball

07:45 Uhr

Regionalliga Bayern: Der FV Illertissen glänzt vor allem defensiv

Zusammen räumten sie hinten einiges ab: Der FV Illertissen war in der abgelaufenen Saison vor allem in der Defensive stark.

Plus Mit 45 Gegentoren in 38 Spielen stellt der FV Illertissen die drittbeste Abwehr der Regionalliga Bayern. Wie der Tabellensiebte in weiteren Statistiken der Saison 2021/2022 abschneidet.

Von Stephan Schöttl

Als Tabellensiebter hat der FV Illertissen die Saison 2021/2022 in der Regionalliga Bayern abgeschlossen. Mit 17 Siegen, acht Unentschieden und 13 Niederlagen. Eine Bilanz, mit der man im Lager der Blau-Weißen durchaus zufrieden ist. Für größere Ambitionen fehlen in Illertissen eben schon die wichtigsten Gegebenheiten. Man sei, sagt Sportchef Karl-Heinz Bachthaler, mit einer Platzierung zwischen fünf und acht grundsätzlich zufrieden. Der FVI hat sich in den vergangenen Jahren aber unter den Top-Teams etabliert und gilt für viele Kicker als Sprungbrett in den Profibereich. Bachthaler meint: „Bei uns können sich die Jungs für höhere Aufgaben empfehlen.“ Ein statistischer Rückblick auf die abgelaufene Spielzeit in der vierthöchsten Spielklasse.

