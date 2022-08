Fußball

vor 18 Min.

Regionalliga Bayern: Wo geht für den FV Illertissen die Reise hin?

Lokal In der Regionalliga ist für den FV Illertissen ausgerechnet das Duell mit dem Bundesliga-Nachwuchs des FC Bayern München richtungsweisend. Doch der ist seit vier Spielen sieglos.

Von Hermann Schiller

Wohin führt der Weg des Fußball-Regionalligisten FV Illertissen in den kommenden Wochen? Die Antwort auf diese Frage könnte das Gastspiel beim FC Bayern München II am Freitag (19 Uhr) liefern. Sollte dort ein Sieg gelingen, könnte das in der Tabelle den Sprung ins Mittelfeld bedeuten. Bei einer Niederlage würde der FVI im Tabellenkeller feststecken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

