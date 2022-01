Regionalligist FV Illertissen angelt sich dieses Talent vom VfB Stuttgart

Plus Kurz vor Beginn der Vorbereitungsphase schlägt der FV Illertissen noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Der Neue war schon Junioren-Nationalspieler.

Am Dienstagabend bittet Marco Konrad seinen Kicker vom Regionalligisten FV Illertissen zum ersten Mal nach der Winterpause wieder auf den Trainingsplatz. Bis die Saison am 26. Februar gegen die SpVgg Greuther Fürth II fortgesetzt wird, haben die Fußballer intensive Wochen zu absolvieren. Mit dabei ist dann auch ein neuer Verteidiger, der zuletzt beim VfB Stuttgart gespielt hat.