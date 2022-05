Regionalligist FV Illertissen holt sich Verstärkung für die Defensive

Fußball-Regionalligist FV Illertissen blickt bereits voraus und bastelt am Kader für die kommende Saison. Vom Ligakonkurrenten TSV Rain kommt Nicola della Schiava.

In der Fußball-Regionalliga ist der FV Illertissen nach einer lange Zeit furiosen Saison momentan im Formtief. Von den letzten zehn Pflichtspielen wurden nur noch zwei gewonnen, seit mittlerweile sechs Partien ist der FVI sieglos, rutschte in der Tabelle bis auf Rang sieben ab. Doch das eigentliche Highlight, das bayerische Pokalfinale am 21. Mai gegen den TSV Aubstadt, steht erst noch an. Hinter den Kulissen laufen zudem schon die Planungen für die kommende Spielzeit. Jetzt wurde ein weiterer Transfer verkündet.

Der FV Illertissen hat Defensivspieler Nicola della Schiava vom Liga-Konkurrenten TSV Rain verpflichtet. Der 24-Jährige stammt aber aus der Region. Seine Jugendvereine waren unter anderem die SpVgg Au/Iller (dort spielte viele Jahre auch sein Vater Marco) und der SSV Ulm 1846 Fußball. Später kickte er auch für den Nachwuchs des VfB Stuttgart und ab der U16 für den FC Bayern München. Della Schiava trainierte sogar einige Male beim damaligen Coach Pep Guardiola mit.

An Della Schiava waren mehrere Vereine interessiert

Danach war er drei Jahre Kapitän und Leistungsträger der zweiten Mannschaft des FC Augsburg, bevor er über den TSV Schwaben Augsburg nach Rain kam. Beim FVI wird der Abwehrspieler, der wohl von mehreren Vereinen umworben war, mit offenen Armen empfangen. Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler und Trainer Marco Konrad sind von seinen Fähigkeiten überzeugt. „Er absolvierte 95 Regionalligaspiele, hat Führungsqualitäten und passt hervorragend in unsere entwicklungsfähige Mannschaft“, sagt Bachthaler.

Er kündigt weitere Neuzugänge an, um die Abgänge von Goson Sakai, der nach Japan zurückgeht, Felix Thiel, Marius Wegmann und Nicolas Keckeisen kompensieren zu können. Laut Branchenportal tranfermarkt.de haben momentan erst acht Spieler einen Vertrag für die neue Saison beim FVI, dazu kommt nun eben auch Della Schiava.