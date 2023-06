Fußball

vor 17 Min.

Regionalligist FV Illertissen steht schon wieder in den Startlöchern

Plus Die Sommerpause war kurz, schon am Montag beginnt beim Regionalligisten FV Illertissen wieder die Vorbereitung auf die neue Saison. Acht Neuzugänge sind dabei.

Von Hermann Schiller, Hermann Schiller, Stephan Schöttl

Während der Woche hat der FV Illertissen in den sozialen Netzwerken noch Urlaubsgrüße seiner Kicker gesendet. In der Sonne haben sie sich es zuletzt gut gehen lassen. In Portugal, der Türkei, auf Zypern oder auch in Griechenland. Am kommenden Montag, 26. Juni, beginnt für den Regionalligisten und Totopokalsieger wieder der Trainingsalltag. Auftakt zur Vorbereitung ist um 18 Uhr im Vöhlinstadion.

Das Trainergespann um Cheftrainer Holger Bachthaler, Timo Räpple (Co-Trainer), Guido Greubel (Torwarttrainer) und Niklas Kabalyk (Athletiktrainer) wird dann insgesamt acht Neuzugänge begrüßen. Es steht also erneut ein großer personeller Umbruch an, denn auch eine Reihe von Spielern hat den Verein verlassen. Darunter allerdings auch viele, die in der Rückrunde aus verschiedensten Gründen weniger zum Einsatz kamen. Lediglich Kapitän Fabio Maiolo, der zum Nord Regionalligisten Teutonia Ottensen wechselt, war unumstrittener Stammspieler. Neu hinzu kommen Torhüter Valentin Rommel (SSV Ulm 1846 Fußball), Mert Özdemir (SC Geislingen), Niklas Jeck (Wormatia Worms), Konstantin Hahn, Liam Omore (beide Konstanz-Wollmatingen), Daniele Gabriele (Steinbach Haiger), Furkan Kircicek (Chemnitzer FC) und Franz Helmer (Würzburger Kickers).

