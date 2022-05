Relegation: Roland Pfister schießt den TSV Babenhausen in die nächste Runde

Mit einer Energieleistung hat der TSV Babenhausen auch die Hürde TSV Legau in der Relegation zur Bezirksliga genommen und ist jetzt noch einen Sieg vom Klassenerhalt entfernt.

Es war wie schon in Spiel eins gegen den BSK Olympia Neugablonz eine Energieleistung des TSV Babenhausen. Und erneut fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung. Auf der Sportanlage des FC Heimertingen erzielte Roland Pfister in der 114. Minute den Siegtreffer für die Fuggermärktler in der zweiten Runde der Relegation zur Bezirksliga gegen den TSV Legau.

Der TSV Legau kam vor über 700 Zuschauern besser in die Partie und machte über das Offensivduo Faller und Wölfel Druck. Die ganz großen Chancen blieben aber während der gesamten 120 Minuten eher die Ausnahme. An Babenhausens Innenverteidiger da Silva und Vogler bissen sich die Legauer genauso die Zähne aus wie an Noah Graf, der mit zunehmender Spieldauer Faller in den Griff bekam.

Der TSV Babenhausen spielt schon nach einer Stunde in Unterzahl

In der 59. Minute schien die Partie dann zugunsten von Legau zu kippen. Fatih Ademi, der schon mit Gelb verwarnt war, musste nach einem Foul an der Außenlinie mit Gelb-Rot frühzeitig vom Feld. Der erwartete Sturmlauf des Kreisliga-Zweiten blieb jedoch aus. Insbesondere die beiden Pfister-Brüder glichen die Unterzahl mit ihrer enormen Laufleistung über 120 Minuten aus. In der 86. Minute wechselte Torhüter Staiger dann wieder in die Offensive und ging beim Stand von 0:0 mit seinem Team in die Verlängerung.

Lautstark unterstützten die Fans des TSV Babenhausen ihre Mannschaft. Foto: Siegfried Rebhan



Angetrieben von ihren Fans, die sich auf der Tribüne ein äußerst faires Gesangsduell lieferten, mobilisierten beide Teams die letzten Reserven. Am Ende war es eine Standardsituation, die über das Weiterkommen entschied. Nach einer Ecke von Steffen Graf kam Roland Pfister im Zentrum frei zum Kopfball und traf zum viel umjubelten 1:0.

Voraussichtlich am Mittwoch trifft der TSV Babenhausen dann auf den TSV Dinkelscherben, der den TSV Lautrach-Illerbeuren mit 3:1 ausgeschaltet hat. Der Sieger hat einen Platz in der schwäbischen Bezirksliga sicher.