Roland Jegg bleibt eine weitere Saison Trainer beim FV Bellenberg

Plus Der FV Bellenberg einigt sich mit Erfolgscoach Roland Jegg schon vorzeitig auf eine Vertragsverlängerung. Der 49-Jährige genießt im Verein hohes Ansehen.

Der FV Bellenberg stellt schon frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit. Der starke Aufsteiger, aktuell Tabellenzweiter in der Kreisliga A Iller, arbeitet auch in der Saison 2023/2024 mit Trainer Roland Jegg zusammen. Der Abteilungsleiter schwärmt.