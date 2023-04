Rückschlag in der Regionalliga: Illertissen verliert nicht nur das Spiel

Plus Im Regionalliga-Duell mit dem TSV Aubstadt sieht Schlussmann Felix Thiel schon nach sieben Minuten die Rote Karte. Der FV Illertissen erholt sich davon nicht.

Heftige Rückschläge gab es für den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern gegen den TSV Aubstadt gleich in zweifacher Hinsicht. Nicht nur, dass die Gäste beim 3:1-Sieg drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt entführten. Der FVI verlor obendrein Torhüter Felix Thiel, der bereits nach wenigen Minuten die Rote Karte sah.

Thiel war einem hohen, weiten Ball des gegnerischen Torhüters Maximilian Weisbäcker entgegengelaufen, rutschte dabei aber aus. Als er wieder aufstehen wollte, fiel Aubstadts Marco Nickel über den Schlussmann. Schiedsrichter Jürgen Steckermeier interpretierte das als Foulspiel und zückte Rot. Damit nicht genug: Wenige Minuten später musste der Aubstadter Marcel Volkmuth ebenfalls vorzeitig vom Feld, als der den Illertisser Elias Herzig mit dem Schuh im Gesicht traf. Mit zwei dezimierten Mannschaften war es nun ein ganz anderes Spiel, als vermutlich zu Beginn geplant.

Das sagen die beiden Trainer zum Spiel

Das steckten die Gäste wesentlich besser weg, was auch ihr Trainer Josef Francic so sah: „Die beiden Roten Karten zu Beginn waren ein Schock. Wir mussten uns erst auf das Spiel zehn gegen zehn einstellen. Doch bereits am Mittwoch haben wir beim 2:2 gegen die SpVgg Unterhaching gezeigt, was wir können. Wir haben über die gesamte Spielzeit Einsatz, Willen und Disziplin gezeigt. Unsere Rechnung ist voll aufgegangen.“ Sein Gegenüber Holger Bachthaler musste zu seinem Leidwesen feststellen, dass seine Mannschaft nie ins Spiel gefunden habe. Er meinte: „Der Sieg für Aubstadt war mehr als verdient, ich bin maßlos enttäuscht. Wir haben von Anfang an nicht den Eindruck vermittelt, dass wir gewinnen wollen. So wie wir uns präsentiert haben, werden wir keine Spiele mehr gewinnen. Wir müssen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, denn wir sind noch lange nicht durch.“

Bachthaler musste nach der turbulenten Anfangsphase mit ansehen, wie die Gäste zunächst eine Großchance durch Ben Müller (16.) vergaben, ehe Aubstadts Kapitän nach einer knappen halben Stunde das 1:0 erzielte. Er stand dabei im Strafraum völlig frei, traf hoch ins Eck. Es ist müßig, darüber zu sinnieren, wie das Spiel gelaufen wäre, hätte Marco Mannhardt in der 38. Minute seine hundertprozentige Torchance genutzt. Er war allein aufs Tor zugelaufen, zielte aber aus vollem Lauf daneben.

Dem FV Illertissen gelingt nur noch der Ehrentreffer

Seiner Mannschaft merkte man mit Beginn der zweiten Hälfte vorübergehend mehr Bemühen an, doch die Gegentore zwei und drei, die viel zu einfach fielen, raubten die letzte Hoffnung. Der eingewechselte Philipp Harlass verwertete ein Zuspiel von Jens Trunk ungehindert ins lange Eck zum 0:2 (62.). Als vier Minuten später Marco Nickel zum 3:0 traf, war die Partie endgültig entschieden. Er stand bei einem Eckball am langen Pfosten goldrichtig und stocherte den Ball über die Linie. Wenigstens der Ehrentreffer war den Illertissern noch gegönnt: Yannick Glessing schloss einen Alleingang in der 82. Minute zum 1:3 ab.

Bis Ostermontag hat der FVI nun Zeit, Wunden zu lecken. Dann geht es schon wieder nach Würzburg. An die Kickers hat man nach dem Pokal-Triumph aber gute Erinnerungen.

FV Illertissen: Thiel – Gölz, Kopf, Herzig, Fundel (72. Della Schiava) – Kilic (72. Watanabe), Maiolo, Held (59. Teranuma), Mannhardt (81. Wanner) – Glessing, Pöschl (7. Zok)