Schiedsrichter sorgt in Altenstadt für Verwirrung in der Nachspielzeit

Plus Der FV Altenstadt muss sich mit einem Unentschieden gegen Türkspor Neu-Ulm begnügen - und ärgert sich nach einer kuriosen Situation über den Schiri.

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem FV Altenstadt und Türkspor Neu-Ulm II gab es keinen Sieger. Am Ende mussten sich beide Teams mit einem 1:1 zufriedengeben. Für Spitzenreiter Neu-Ulm war das Unentschieden eher ein Punktgewinn, für Altenstadt wäre aufgrund der besseren und klareren Chancen mehr drin gewesen. Somit bleiben beide Mannschaften punktgleich an der Tabellenspitze.