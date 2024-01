Schnee und Eis machen es dem FV Illertissen zum Auftakt nicht leicht

Plus In der ersten Trainingswoche nach der Winterpause muss der FV Illertissen viel improvisieren. Schlägt der Regionalligist auf dem Transfermarkt noch einmal zu?

„Das war der Klassiker“, kommentiert Holger Bachthaler schmunzelnd. In den Wochen zuvor zeigte sich der Winter oftmals von seiner milden Seite. Doch pünktlich zum Vorbereitungsstart des Fußball-Regionalligisten FV Illertissen legte Frau Holle richtig los. Die erste Einheit fand im dichten Schneetreiben statt. „Wir mussten viel improvisieren, haben aber zum Beispiel unseren geplanten Lauftest durchgezogen. Ich bin mit der ersten Woche letztlich sehr zufrieden, wir hatten jeden Tag Training“, sagt der Cheftrainer weiter. Am Freitag und Samstag waren die Kicker obendrein individuell gefordert.

Für den Trainerstab dennoch keine leichte Aufgabe. Denn Bachthaler und Co. mussten sich zwei unterschiedliche Pläne zurechtlegen, um auf die verschiedenen Witterungen und Bedingungen reagieren zu können. Der Coach meint: „Bei diesen Verhältnissen können wir zum Beispiel keine taktischen Dinge oder bestimmte Spielformen trainieren lassen. Ich bin in diesem Zusammenhang sehr froh, dass wir unseren Kunstrasenplatz haben.“