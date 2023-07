Schon 1700 Tickets sind für das DFB-Pokalspiel des FV Illertissen verkauft

Am 13. August empfängt der FV Illertissen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf in der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs. Das Interesse an Tickets ist groß.

Der Blick richtet sich beim FV Illertissen an diesem Wochenende zunächst einmal auf den Saisonstart in der Regionalliga Bayern bei Aufsteiger Eintracht Bamberg. Doch hinter den Kulissen dreht sich rund um das Vöhlinstadion schon so vieles um das DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Am Sonntag, 13. August, um 15.30 Uhr wird die Partie angepfiffen, der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Und Vereinsvorsitzender Rainer Bleser berichtet von großem Interesse.

Vor allem im Rheinland scheint man sich auf eine gemeinsame Tour ins Illertal zu freuen. Mit gut 1500 Gästefans rechnet man in Illertissen, schon jetzt sind für den Gästebereich über 1000 Tickets verkauft worden. Für den Heimbereich inklusive der Tribüne und Karten für Kinder unter 14 Jahren waren am Freitagnachmittag ebenfalls bereits knapp 650 Plätze vergeben. Nach derzeitigem Stand sind also bereits circa 1700 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Saison-Highlight des FVI dabei. Bleser sagt: "Auf der Tribüne gibt es nur noch wenige Plätze in der ersten Reihe." Gut drei Wochen vor dem Spiel stimmt das die Verantwortlichen in Illertissen zuversichtlich. 3500 Fans waren es im vergangenen Jahr, als der FVI daheim gegen den späteren Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim kickte (0:2).

Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt

Der Ticketverkauf findet getrennt nach Gäste- und Heimfans statt. Die einzelnen Blockbereiche sind laut Verein voneinander getrennt, ein Blockwechsel ist daher nicht möglich. Stehplätze gibt es im Online-Shop des FV Illertissen ab zwölf Euro, Sitzplätze ab 17 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt im Stehplatzbereich. Der FVI weist zusätzlich darauf hin, dass Dauerkarten für die Regionalliga-Spiele des Vereins im Pokalspiel keine Gültigkeit haben.