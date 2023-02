Sieg beim Klose-Team: FV Illertissen schlägt den nächsten Erstligisten

Plus Der FV Illertissen gewinnt beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach mit 2:1. Selbst ein Blitztor der Vorarlberger macht dem Regionalligisten nichts aus.

Der FV Illertissen bleibt der Schrecken der österreichischen Bundesligisten. Nach dem 3:1-Sieg im Testspiel gegen Austria Lustenau besiegte der bayerische Regionalligist am Sonntagnachmittag auch den SCR Altach. Gegen den Erstligisten, der von Ex-Nationalspieler Miroslav Klose trainiert wird, gab es einen 2:1-Erfolg.