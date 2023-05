Sieg gegen Ansbach beschert dem FV Illertissen den vorzeitigen Klassenerhalt

Plus Der FV Illertissen gewinnt gegen Ansbach mit 2:0 und kann für eine weitere Saison in der Regionalliga planen. Für die Spieler gibt’s ein freies Wochenende.

Nach dem 2:0 (0:0) gegen die SpVgg Ansbach kann der FV Illertissen eine weitere Saison für die Regionalliga Bayern planen. Der Klassenerhalt ist auch rein rechnerisch gesichert, eine überragende Rückrunde sorgte für diesen stolzen Erfolg der Mannschaft. Das Spiel gegen Ansbach war allerdings ein hartes Stück Arbeit, die Gäste leisteten über weite Strecken erbitterte Gegenwehr.

Maurice Strobel und Yannick Glessing mit seinem inzwischen 18. Saisontor sorgten erst in der zweiten Halbzeit dafür, dass in Illertissen gejubelt und gefeiert werden durfte. Zumindest bis zur Pause war die Partie völlig offen, beide Defensivreihen standen sehr sicher. Ein Weitschuss von Gökalp Kilic (12.) und eine gute Möglichkeit für Yannick Glessing (22.) waren die zunächst magere Ausbeute der Hausherren. Ansbach wollte mitspielen, zog sich aber bei Ballverlusten sofort zurück. Um dem entgegenzuwirken, fehlte den Illertissern anfangs das Tempo, es gab kaum ein Durchkommen. Auf der anderen Seite hatte Torhüter Felix Thiel zumindest 45 Minuten lang einen geruhsamen Abend. Das sollte sich mit Beginn der zweiten Halbzeit grundlegend ändern.