Sieg im Spitzenspiel: SV Tiefenbach stößt das Tor zur Bezirksliga weit auf

Plus Der SV Tiefenbach gewinnt beim FV Senden mit 1:0 und profitiert im Kampf um den Titel in der Kreisliga A Iller auch von einem Patzer des größten Konkurrenten.

Der SV Tiefenbach hat mit dem 1:0-Sieg beim FV Senden nicht nur selbst das Tor zur Kreisliga-Meisterschaft an der Iller ganz weit aufgestoßen. Die Mannschaft von Trainer Christoph Schregle profitierte obendrein noch von Kettershausens 0:1-Patzer gegen Beuren. „Wir wussten, dass es ein hartes Stück Arbeit wird. Es war trotzdem verdient“, sagte Schregle zum Auftritt seiner Mannschaft.

Es war es ein intensives, umkämpftes und von etlichen Unterbrechungen gekennzeichnetes Duell. Nach einer Viertelstunde entschied Schiedsrichter Oliver Wiezorrek, der keinen guten Tag erwischt hatte, auf Elfmeter und ahndete damit eine Aktion des Sendener Spielertrainers Lukas Fischäß. Ausgleichende Gerechtigkeit: Torhüter Ufuk Aras parierte zunächst beim ersten Versuch des Tiefenbachers Elias Wekemann und entschärfte auch gleich noch den Nachschuss.