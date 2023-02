"Sind auf dem richtigen Weg": FVI geht selbstbewusst in die zweite Saisonhälfte

Plus Trainer Holger Bachthaler sieht den FV Illertissen gerüstet für den Abstiegskampf der Regionalliga. Er spricht über Neuzugänge und Eigenwerbung in Vorarlberg.

Herr Bachthaler, schon Anfang Januar haben Sie Ihre Fußballer zum ersten Mal nach den Weihnachtsfeiertagen wieder auf den Platz gebeten. Die Vorbereitung war entsprechend lange. Wie fällt Ihr Fazit aus?



Holger Bachthaler: In der Tat hatten wir eine sehr lange Vorbereitung. Zum einen, weil die Spieler bereits im Dezember individuelle Lauf- und Trainingspläne erhalten haben. Außerdem haben wir den Trainingsstart um eine Woche nach vorn verlegt. Wir konnten alle geplanten Trainingsschwerpunkte umsetzen und sind auch von größeren Verletzungen verschont geblieben. Alles in allem bin ich sehr zufrieden.