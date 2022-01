So lief das erste Testspiel des FV Illertissen gegen den FC Memmingen

Der erste Test des Fußball-Regionalligisten FV Illertissen ging schief. Die Mannschaft von Trainer Marco Konrad verlor gegen den FC Memmingen.

Mit 1:2 (0:1) unterlag der FV Illertissen im ersten Vorbereitungsspiel gegen den Regionalliga-Konkurrenten FC Memmingen. Dabei setzte Illertissens Trainer Marco Konrad 22 Spieler – darunter zwei Gastspieler – ein.

„Ein typisches Vorbereitungsspiel“, kommentierte er das Geschehen. Und weiter meinte Konrad: „In erster Linie zählt für mich, dass alle gesund sind und keiner verletzt ist. Das ist bei solch schwierigen Bedingungen, einer dünnen Schneedecke auf dem Kunstrasen, nicht selbstverständlich. Dem Ergebnis messe ich keine große Bedeutung zu, auch wenn das vielleicht abgedroschen klingt. Wir hätten zur Pause eigentlich klar führen müssen, hatten auch in der zweiten Hälfte ein Chancenplus.“ Eine wichtige Erkenntnis sei für ihn, dass die Neuzugänge Lukasz Mozler und Alexander Kopf von der Mannschaft gut aufgenommen wurden.

Maurice Strobel verschießt einen Foulelfmeter

Die Memminger gingen in der 21. Minute durch ein Kontertor von Lars Timo Gindorf mit 1:0 in Führung. Zuvor hätten die Illertisser allerdings schon führen können, denn Maurice Strobel jagte einen an Natsuhiko Watanabe verursachten Foulelfmeter neben das Tor. Auch Kento Teranuma hatte eine Großchance, köpfte aus wenigen Metern daneben (12.). Nach einer weiteren klaren Torchance durch Valentin Hafner (65.) gelang den Gästen in der 71. Minute das 2:0 durch Thilo Wilke, der einen Abwehrschnitzer nutzte. Leif Estevez schaffte wenig später (78.) den 1:2-Anschlusstreffer.

Am Mittwoch (18 Uhr) wartet auf den FVI der nächste Test: Regionalligist VfR Aalen kommt nach Illertissen, allerdings sind keine Zuschauer zugelassen.

