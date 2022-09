Fußball

So rüstet sich der FV Illertissen für den Pokal-Kracher gegen die "Löwen"

In der Regionalliga Bayern war der TSV 1860 München im April 2018 schon einmal zu Gast in Illertissen. Vier Jahre später kommen die Löwen mit ihren vielen Fans wieder – zum Viertelfinale im Wettbewerb um den bayerischen Totopokal.

Lokal Im bayerischen Pokal-Viertelfinale trifft der FV Illertissen am Dienstagabend auf den TSV 1860 München. Weil das Duell als Sicherheitsspiel gilt, gibt es für die Gastgeber viel zu tun.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Schon seit 1998 wird der Toto-Pokal-Wettbewerb in Bayern ausgespielt und der FV Illertissen hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Art Spezialist auf diesem Terrain gemausert. So manch hochklassiger Klub hat sich an dem Regionalligisten bereits die Zähne ausgebissen. Im vergangenen Jahr zum Beispiel wurden der SpVgg Bayreuth, inzwischen Drittligist, und die Würzburger Kickers, die damals ebenfalls noch drittklassig waren, ausgeschaltet. Am Ende gewann der FVI sogar die Trophäe. Jetzt wartet wieder so einer dieser dicken Brocken: Drittliga-Spitzenreiter TSV 1860 München. Am Dienstag, 27. September, wird das Viertelfinale gegen die „Löwen“ um 18.30 Uhr im Vöhlinstadion angepfiffen. Die Vorfreude ist riesig. Man spricht von einem „Megalos“.

