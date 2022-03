Fußball

06:30 Uhr

So tippt Lukas Melde vom SV Oberroth den Bundesliga-Spieltag

Plus In der Bundesliga und der Bezirksliga stehen am Wochenende wieder packende Duelle an. Lukas Melde vom A-Kreisligisten SV Oberroth gibt unseren Expertentipp ab.

Von Oliver August

Das erste Spiel nach der Winterpause ging für Lukas Melde und seinen SV Oberroth beim 0:2 in Altenstadt daneben. Trotzdem sagt der Mittelfeldspieler: „Was wir bisher mit unserer jungen Mannschaft geleistet haben, ist sensationell.“ Nach dem 15. Spieltag rangiert der SVO auf dem vierten Tabellenplatz der Kreisliga A Iller. Das Saisonziel formuliert der 22-jährige Polizist so: „Die Rückrunde wollen wir so gut und erfolgreich wie möglich gestalten und am Ende unter den ersten Fünf landen.“ Am Sonntag (15 Uhr) wartet die nächste Auswärtsaufgabe auf Melde und Co. – beim TSV Senden. Der Kapitän schnürt schon seit seiner Kindheit die Kickstiefel für den SV Oberroth. Und so tippt er den nächsten Spieltag in der Bundes- und Bezirksliga.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

