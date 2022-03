Fußball

vor 51 Min.

So will der FV Illertissen endlich gegen den TSV Aubstadt gewinnen

Plus Der FV Illertissen trifft am Samstag in der Regionalliga Bayern auf den TSV Aubstadt. Auf die Unterfranken könnte der FVI heuer auch noch in einem anderen Wettbewerb treffen.

Von Hermann Schiller

Auf den Prüfstand kommen die Fußballer des FV Illertissen, derzeit Tabellendritter der Regionalliga Bayern, am Samstag (14 Uhr) beim Tabellensiebten TSV Aubstadt. Die Gastgeber könnten darüber hinaus auch ein möglicher Finalgegner im Wettbewerb um den bayerischen Totopokal werden, wenn sie im Halbfinale am 26. März den TSV 1860 München bezwingen. Die Illertisser empfangen an diesem Termin den Drittligisten FC Würzburger Kickers im anderen Halbfinale. Aber das ist alles Zukunftsmusik, denn zunächst gilt es, die tolle Serie in der Regionalliga Bayern auszubauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen