Sogar ManU-Legende Paul Scholes feiert die englischen FVI-Fans

Plus Der Besuch einer Fangruppe aus Manchester beschert dem FV Illertissen über die sozialen Medien internationale Aufmerksamkeit. Was Paul Scholes damit zu tun hat.

Von Stephan Schöttl

Als Ralf Kümmerle am Samstagmittag zum Sicherheitsgespräch, das vor Regionalligapartien üblich ist, im Vöhlinstadion ankam, staunte er nicht schlecht. „Da stand schon eine größere Gruppe Fans, alle in FVI-Klamotten, mit Schals und Mützen. Das hat mich gewundert“, erzählt der Polizist aus Illertissen. Er sprach die Anhänger an, und die erzählten ihm ihre ungewöhnliche Geschichte. Die 18 Männer waren extra aus Manchester für das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg II angereist, um eine Wette einzulösen. „So etwas hatten wir hier noch nie“, sagt Kümmerle.

Dabei hat er in den vergangenen Jahren als ständiger Begleiter des Illertisser Fußballs schon einiges erlebt. DFB-Pokalspiele wie das gegen Fortuna Düsseldorf beispielsweise mit knapp 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Vöhlinstadion. „Diese Einsätze waren schon außergewöhnlich. Bei so vielen Menschen weiß man vorher nie, was einen erwartet“, erzählt Kümmerle. Dieses Mal blieb alles ruhig, die Fans von der Insel tranken zwar jede Menge Bier und sangen lautstark ihre Lieder, „aber sie waren sehr angenehm“, meint er weiter. Kümmerle war am Ende sogar noch ein gefragter Mann, musste für ein Erinnerungsfoto mit den Engländern posieren.

