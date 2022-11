Fußball

Spielstark und erfahren: Das erwartet den FV Illertissen in Schweinfurt

Plus Ein ungleiches Duell? Der FV Illertissen kickt am Samstag in der Regionalliga Bayern beim FC Schweinfurt 05, bei dem nur Vollprofis auf dem Platz stehen.

Von Hermann Schiller

Beim FC Schweinfurt 05 trifft der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) auf einen Gegner, den vor der Runde niemand zu diesem Zeitpunkt auf Tabellenplatz zehn erwartet hatte. Mit gerade einmal drei Punkten Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Im Gegenteil. Die Unterfranken galten als Mitfavorit.

