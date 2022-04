Fußball

vor 16 Min.

Spitzenreiter Bayreuth siegt auch mit zwei Mann weniger in Illertissen

Illertissens Trainer Marco Konrad war am Spielfeldrand engagiert. Allerdings ging seine Mannschaft gegen Tabellenführer Bayreuth trotzdem leer aus.

Plus Der FV Illertissen spielt in der Regionalliga Bayern gegen Spitzenreiter Bayreuth stark. Die Oberfranken zeigen aber kurz vor Schluss eindrucksvoll, warum sie in der Tabelle ganz oben stehen.

Von Hermann Schiller

War das schon die Meisterschaft für die SpVgg Bayreuth? Mit 1:0 durch einen direkt verwandelten Freistoß von Tim Danhof zwei Minuten vor dem Abpfiff beim FV Illertissen stießen die Oberfranken das Tor zur 3. Liga weit auf. In einem nach der Pause hochdramatischen Spiel gelang den Gästen trotz zwei Mann Unterzahl der Siegtreffer. Bedauernswert und ärgerlich für die Gastgeber, die dem Tabellenführer einen großen Kampf lieferten und durchaus die Möglichkeit gehabt hätten, das Spiel für sich zu entscheiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen