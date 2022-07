Fußball

"Stolz auf die Mannschaft": Stimmen zum DFB-Pokalspiel des FV Illertissen

Lokal Der FV Illertissen hat das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 0:2 verloren. Was Funktionäre, Spieler und der Ex-Kapitän zum Erstrunden-Duell sagen.

Von Stephan Schöttl

Rainer Bleser stand auch nach dem Abpfiff noch unter Strom. Der Vorsitzende des FV Illertissen war an allen Fronten gefragt. Im Vip-Bereich hinter der Haupttribüne nutzte er einen kurzen Moment, um durchzuschnaufen. Arbeit gibt es auch in den kommenden Tagen noch genügend für ihn und seine Mitstreiter beim FVI. Es muss wieder aufgeräumt werden, denn der Alltag geht für den Klub schon am Montag weiter. Vom Spiel hat der Vereinsboss nur wenig gesehen. Letztlich sagt er: „Für mein Verständnis war es durchaus ausgeglichen, einen Klassenunterschied konnte man nicht ausmachen. Speziell in der ersten Halbzeit. Es ist natürlich schade, dass wir verloren haben, aber wir alle sind stolz auf unsere Mannschaft.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

