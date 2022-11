SV Tiefenbach setzt im Kreisliga-Spitzenspiel vier Ausrufezeichen

Plus Beim 4:0-Sieg gegen Verfolger FV Senden glänzt der SV Tiefenbach in der Kreisliga A Iller mit gnadenloser Effektivität im Abschluss.

Mit einem 4:0-Erfolg entschied der SV Tiefenbach das Spitzenspiel gegen den FV Senden für sich. Damit baute der Bezirksliga-Absteiger den Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball Kreisliga-A Iller auf fünf Zähler aus.