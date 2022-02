Testspiel gegen Ulm: Warum Illertissens Ausgleich erst nach 100 Minuten fällt

Plus Die beiden Regionalligisten FV Illertissen und SSV Ulm 1846 Fußball trennen sich in einem Testspiel 2:2. Auf beiden Seiten wird kräftig durchgewechselt.

Selten sind nach einem Unentschieden beide Seiten zufrieden. Nach dem 2:2 im Testspiel der zwei benachbarten Regionalligisten FV Illertissen und SSV Ulm 1846 Fußball am Samstagnachmittag zogen tatsächlich alle Verantwortlichen ein positives Fazit. Etwas kurios war allerdings die Spielzeit.