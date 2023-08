Fußball

Totopokal: Titelverteidiger Illertissen kämpft sich in die nächste Runde

Plus Beim 2:1 gegen den Bayernligisten FC Deisenhofen muss der FV Illertissen lange zittern. Ein Einwechselspieler sorgt in der Schlussphase für Erleichterung.

Ein Spaziergang war der Einzug des FV Illertissen in die dritte Runde des bayerischen Totopokals nicht. Mit 2:1 (0:0) gewann der Regionalligist beim Bayernligisten FC Deisenhofen, der dem Titelverteidiger das Leben lange Zeit schwer machte. Zudem sorgte eine Verletzung bei Max Neuberger für einen Wermutstropfen. Er musste kurz vor der Pause mit Verdacht auf Bänderriss vom Feld. Für ihn kam Kevin Frisorger, der den FVI mit seinen beiden Toren im Rennen hielt.

Die nächste Runde, das Achtelfinale, wird am 22. August ausgelost und am 5. oder 6. September ausgetragen. Die größten Namen im Teilnehmerfeld sind zweifelsohne die vier bayerischen Drittligisten, die ebenfalls allesamt im Achtelfinale stehen: Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg hatte bereits in der Vorwoche durch einen 4:1-Sieg im Derby gegen den niederbayerischen Bezirksligisten TSV Langquaid das Ticket für die nächste Runde gelöst, an Mariä Himmelfahrt zogen der TSV 1860 München, der FC Ingolstadt 04 und die SpVgg Unterhaching nach.

