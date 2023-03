Trainerwechsel in Dietenheim: Ein Brüderpaar folgt auf Ronny Tegatz

Plus Nach der 2:3-Derbyniederlage gegen Balzheim ziehen die Verantwortlichen des TSV Dietenheim die Notbremse. Die Brüder Patrick und Alexander Huth übernehmen.

Das hatten sich die Verantwortlichen beim TSV Dietenheim ganz anders vorgestellt. Nach drei guten Trainingstagen am Gardasee waren die Fußballer gut gestimmt, wollten im Derby der Kreisliga A Iller gegen den SV Balzheim wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Doch dann verloren sie das Prestigeduell mit 2:3. Jetzt zog der Verein personelle Konsequenzen.