Trainingslager des FV Illertissen geht mit einer Niederlage zu Ende

Fußball-Regionalligist FV Illertissen bestreitet zum Abschluss eines Kurztrainingslagers ein Testspiel gegen den FC Homburg. Der erwischt einen optimalen Start.

Ganz sachlich betrachtet hat der FV Illertissen in den ersten beiden Vorbereitungsspielen zwei Niederlagen kassiert. Jeweils gegen ambitionierte Gegner aus der Regionalliga Südwest. Einem 1:2 gegen den SGV Freiberg folgte am Sonntagnachmittag im Vöhlinstadion dasselbe Ergebnis gegen den FC Homburg 08. Die Partie war der Abschluss eines dreitägigen Kurztrainingslagers des bayerischen Fußball-Regionalligisten. Dessen Trainer Holger Bachthaler zieht trotzdem zufrieden Bilanz und sagt: „Wir wissen das schon richtig einzuschätzen. Wichtig ist es vor allem, die sechs Neuzugänge gut zu integrieren.“

Das scheint dem FVI gut zu gelingen. Auch gegen den FC Homburg, bei dem mit Michael Heilig ein Ex-Ulmer und mit Markus Mendler ein Unterallgäuer spielen, wechselte Bachthaler zur Halbzeitpause einmal komplett durch. Jeder sollte seine Einsatzzeiten bekommen. Das Spiel selbst ist recht schnell erzählt. Die Gäste, die auf dem Weg ins Trainingslager ins Kleinwalsertal einen Zwischenstopp in Illertissen eingelegt hatten, lagen schon nach zwei Minuten vorn. Jermain Nischalke, vergangene Saison noch vom 1. FC Nürnberg an Borussia Dortmund II ausgeliehen, überraschte alle mit der frühen Führung. Maximilian Jansen erhöhte in der zwölften Minute mit einem wuchtigen Schuss aus der Distanz auf 0:2.

„Wir haben in der ersten Halbzeit relativ wenig zugelassen. Eigentlich nur zwei Schüsse, die waren beide drin. Man hat schon gesehen, dass Homburg eine hohe individuelle Qualität im Kader hat“, meint Trainer Bachthaler. Der sah dann im weiteren Verlauf aber auch viele gute Aktionen seiner Mannschaft. Eine davon führte kurz vor der Pause zum 1:2 (43.) durch Yannick Glessing. Der Coach sagt aber auch: „Wir haben die Angriffe oft nicht so gut zu Ende gespielt wie beim 1:2.“ In der zweiten Hälfte passierte nicht viel Aufregendes. Eine Regenfront, die über Illertissen zog, tat ihr Übriges, an spielerische Höhepunkt war auf dem sehr nassen Rasen nicht mehr zu denken.

Am Mittwoch trifft der FV Illertissen auf den TSV Kottern

Gut die Hälfte der Vorbereitungszeit hat der FV Illertissen inzwischen absolviert, bis zum Saisonstart am 20. Juli daheim gegen die DJK Vilzing bleiben noch knapp drei Wochen. Bachtaler resümiert: „Wir haben zwei Wochen gut gearbeitet und zuletzt die Tage im Trainingslager optimal genutzt – auch in Sachen Teamentwicklung. Am Samstagabend haben wir gemeinsam das EM-Spiel Deutschland gegen Dänemark angeschaut, was auch für gute Stimmung gesorgt hat. Das war ein toller Abschluss. Wir sind zufrieden.“ Am Montag ist nun zunächst einmal Regeneration angesagt, am Mittwoch geht’s zum Bayernligisten TSV Kottern.