Fußball

vor 24 Min.

Transfer-Hammer: Illertissens Semir Telalovic geht nach Mönchengladbach

Plus Regionalligist FV Illertissen muss künftig auf seinen Top-Torjäger verzichten. Semir Telalovic unterschreibt Vertrag bei Borussia Mönchenglachbach.

Von Hermann Schiller und Stephan Schöttl

Vor einem Jahr spielte Semir Telalovic noch für den SSV Ehingen-Süd in der sechsten Liga, bald schon könnte er in der Bundesliga auf dem Platz stehen: Der 22-jährige Stürmer verlässt in der Winterpause den FV Illertissen und unterschreibt einen Vertrag beim deutschen Top-Klub Borussia Mönchengladbach. Seinen Mannschaftskameraden hat er die Entscheidung am Dienstagabend beim Trainingsauftakt des Regionalligisten im Vöhlinstadion mitgeteilt und sich gleichzeitig von allen verabschiedet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

