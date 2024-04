Fußball

Trotz Niederlage geht Kettershausen mit erhobenen Köpfen vom Platz

Plus Der TSV Kettershausen verkauft sich in der Bezirksliga gegen die SGM Aufheim/Holzschwang teuer. Für die ist der Sieg ein perfekter Start in die Festwoche.

Von Michael Schuster

Nach zuvor nur einem Sieg in sechs Spielen der Bezirksliga-Rückrunde ist die SGM Aufheim/Holzschwang am Sonntag der Abwärtsspirale entkommen. Doch auch die Spieler des TSV Kettershausen/Bebenhausen konnten nach dem am Ende unerwartet knappen 1:2 den Platz mit erhobenen Köpfen verlassen. „Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht gezeigt als zuletzt“, lobte Trainer Ralf Amann seine Unterallgäuer.

Vor allem nach dem Seitenwechsel gestaltete Kettershausen die Partie offen, wenn nicht sogar mit leichten Vorteilen für sich. Amann hatte in der Halbzeit taktisch ein klein wenig umgestellt. „Die haben dann mit zwei Stürmern gespielt. Das hat es meiner Mannschaft deutlich schwerer gemacht“, sagte SGM-Kollege Andi Spann nach dem Schlusspfiff. Von einem „Einbrechen“ seiner Mannschaft nach dem Wechsel wollte er aber nichts hören. „Damit ist es so eine Sache. Wir hatten zwei- oder dreimal die Konterchance, das 0:3 zu machen. Wenn wir das schaffen, dann gewinnen wir wahrscheinlich noch höher hier“, meinte er. So kam es aber nicht. Direkt nach einer dieser angesprochenen Möglichkeiten nutzte Kettershausen nämlich eine seiner Chancen und gestaltete die Partie bis zum Schlusspfiff spannend. Felix Walter traf in der 70. Minute zum 1:2. Die Unterallgäuer schienen danach dem Ausgleich nahe. Das aber eben auch, weil die SGM durch Daniel Stumpp (72.) nur den Pfosten traf und den Deckel nicht drauf machte.

