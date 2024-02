Fußball

vor 35 Min.

Ünal Demirkiran bleibt ein weiteres Jahr Trainer bei Türkspor Neu-Ulm

Plus Kurz vor dem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause am Sonntag verlängert Ünal Demirkiran seinen Vertrag bei Türkspor Neu-Ulm. Buchs Harry Haug zögert noch.

Von Jürgen Schuster

Mit einem Nachholspieltag startet die württembergische Fußball-Landesliga am Wochenende in die restliche Spielzeit. Vor der WFV-Gebietsreform werden die noch ausstehenden Partien zu einer Art Abschiedstournee für die Mannschaften aus dem Bezirk Donau-Iller. Sie treten in der neuen Saison bekanntlich in der Staffel vier an. Der TSV Buch gastiert folglich am Samstagnachmittag (15 Uhr) ein letztes Mal beim SV Neresheim.

Bei den abstiegsbedrohten Ostälblern erwartet Trainer Harry Haug einen Abnutzungskampf auf einem tiefen Platz und prophezeit: "Das wird nichts für Ästheten.“ Ob Haug in Buch in ein 16. Jahr als Trainer gehen wird, das ist derweil noch offen: „Wir haben gerade ganz andere Sorgen, ich will aber nicht rumheulen.“ Die Ausfälle von Fabian Zeh (Abriss der Achillessehne), Patrick Sailer und Jan Freybott (beide Schambeinentzündung), Tim Voß (Knieprobleme) sowie Manuel Schrapp (Armbruch) bezeichnet Haug als „ganz normalen Wahnsinn“. Er wird wohl seinen Kader mit Spielern aus der zweiten Bucher Garnitur auffüllen müssen.

