Valentin Rommel besteht seine Feuertaufe im Tor des FV Illertissen

Plus In der Regionalliga Bayern gewinnt der FV Illertissen mit 3:1 gegen den FC Augsburg 2 - und ein 19-Jähriger feiert zwischen den Pfosten ein starkes Debüt.

Von Hermann Schiller

Das schwäbische Duell in der Regionalliga Bayern zwischen dem FV Illertissen und dem FC Augsburg II endete am Freitagabend mit einem 3:1 (2:1) für die Gastgeber. Vor 400 Zuschauerinnen und Zuschauern bestand der erst 19-jährige Torhüter Valentin Rommel seine Feuerteufe. Er kam zum Einsatz, weil beim FVI Felix Thiel gesperrt und Oskar Preil verletzt passen mussten. Auch im Angriff nahm Trainer Holger Bachthaler eine Änderung vor, nominierte Franz Helmer für Hannes Pöschl. Pöschl war nach einer guten Stunde für den ehemaligen Würzburger eingewechselt worden, beide kamen zu ihren Toren.

Helmer machte schon in der Anfangsphase zweimal auf sich aufmerksam. Zunächst scheiterte er an Torhüter Marcel Lubik (17.). In der 23. Minute nahm er genauer Maß, hämmerte einen Querpass von Marco Gölz zum 1:0 in die Maschen. Kurz zuvor wäre Furkan Kircicek schon beinahe die Führung gelungen, als er am langen Pfosten einen Schritt zu spät kam. Die Illertisser konnten sich aber nicht lange über den ersten Treffer freuen, denn bei einem Angriff nach demselben Muster erzielte Lucas Ehrlich das 1:1. Auch dieser Spielstand hatte nicht lange Bestand, denn der Illertisser Abwehrrecke Niklas Jeck schraubte sich nach einer Ecke von Kircicek hoch, köpfte zum 2:1 ein.

