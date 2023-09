Fußball

Viel Aufwand, wenig Ertrag: FV Illertissen verliert beim FC Bayern II

Plus Der FV Illertissen liegt beim FC Bayern München II früh mit 0:3 hinten, kämpft sich wieder ran - und ärgert sich über eine Entscheidung des Schiedsrichters.

Von Hermann Schiller

Zwar unterlag der FV Illertissen am Freitagabend bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München mit 2:3 (1:3), doch das Spiel in der Regionalliga Bayern verlief für die Gäste äußerst unglücklich. Es bleibt ein fader Beigeschmack, der in erster Linie auf die 24. Minute zurückzuführen ist – und auf eine Entscheidung von Schiedsrichter Steffen Ehwald, die von den Illertissern heftig kritisiert wurde.

Einen Eckball von Gökalp Kilic köpfte Nico Fundel zum vermeintlichen Ausgleich ein. Anstatt jedoch den Vorteil abzuwarten, pfiff der Unparteiische ein Foul, gab Elfmeter. Was dann passierte, haben sich die Illertisser, besonders Kevin Frisorger selbst zuzuschreiben. Erst scheiterte er mit dem Strafstoß an Torhüter Max Schmitt, ließ sich beim anschließenden Getümmel zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah die Rote Karte. Zu diesem Zeitpunkt führten die kleinen Bayern bereits mit 1:0 und hatten Glück, dass Furkan Kircicek kurz danach allein vor dem Tor vergab. Der Treffer der Münchner war zudem mit viel Glück zustande gekommen. Timo Kern traf nämlich mit seinem Freistoß nur, weil der unhaltbar abgefälscht worden war. Es sollte für den FVI noch dicker kommen.

