Von der großen Pokal-Bühne geht es für den FV Illertissen ins kleine Dorf

Lokal Der Regionalliga-Alltag hat den FV Illertissen wieder. Für das Schlusslicht geht es beim bislang ebenso sieglosen TSV Buchbach um die ersten Punkte.

Ganz schnell hat den FV Illertissen der Regionalliga-Alltag wieder. Bereits am Dienstag (19 Uhr) geht es zum Ligaspiel nach Buchbach. Größer könnten dabei die Gegensätze für die Illertisser innerhalb von drei Tagen fast nicht sein. Am Samstag das Spektakel mit dem DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim, jetzt das Gastspiel beim Kult- und Dorfklub Buchbach.