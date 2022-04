Fußball

17:23 Uhr

Warum am Freitagabend viele auf den FV Illertissen blicken

Ob Torwart Felix Thiel am Freitagabend gegen Bayreuth spielen kann, ist noch unsicher. Er war zuletzt angeschlagen.

Plus Bei einem Sieg des FV Illertissen gegen Spitzenreiter Bayreuth wird der Meisterschaftskampf in der Regionalliga Bayern wieder richtig spannend. Einmal hat der FVI das in dieser Saison schon geschafft.

Von Hermann Schiller

Bei den anderen Vereinen in der bayerischen Fußball-Regionalliga und ganz besonders beim FC Bayern München II richten sich die Blicke am Freitag auf das Vöhlin-Stadion. Im Spitzenspiel (Beginn 19 Uhr) zwischen dem FV Illertissen und dem Tabellenführer Spvgg Bayreuth kann sich nämlich der Primus keinen Ausrutscher leisten. Die Jungprofis der Bayern sind nämlich seit dem vergangenen Mittwoch bis auf fünf Punkte an Bayreuth herangerückt, der Kampf um die Meisterschaft könnte somit noch einmal spannend werden.

