Fußball

vor 56 Min.

Warum der FV Illertissen für Stürmer Furkan Kircicek erste Wahl war

Der Ex-Memminger Furkan Kircicek (rechts) wechselte vom Chemnitzer FC zum FV Illertissen in die Regionalliga Bayern.

Plus Viele Fans in seiner Allgäuer Heimat hätten ihn gerne wieder beim FC Memmingen gesehen. Doch Furkan Kircicek entschied sich für den FVI und ist voll des Lobes.

Von Jan-Mirco Linse Artikel anhören Shape

Da rieben sich viele Allgäuer Fußball-Fans verwundert die Augen: Profi Furkan Kircicek aus Kaufbeuren wechselt zur neuen Saison aus der Regionalliga Nordost vom Chemnitzer FC zurück in die bayerische Staffel der vierthöchsten Spielklasse. Aber nicht – wie zu vermuten gewesen wäre – zurück zu seinem Ex-Klub FC Memmingen, für den der Flügelspieler bis 2019 schon vier Jahre lang auflief und zu dem er noch viele Verbindungen hat. Nein, es geht zum Rivalen FV Illertissen. „Ich habe viele Nachrichten bekommen: ,Das kannst du doch nicht machen’, haben sie gesagt“, erzählt Kircicek. Doch es gibt gute Gründe für die Entscheidung des 26-Jährigen.

Beim FCM genoss Kircicek hohes Ansehen im Klub und bei den Fans, wurde mehrfach zum „Spieler der Saison“ gewählt. Vor vier Jahren verließ er Memmingen dann aber, um sein Glück als Profi zu versuchen. Erst bei Türkgücü München, wo er die Regionalliga-Meisterschaft holte und danach auch in der 3. Liga 22-mal spielte. Schließlich beim Chemnitzer FC, bei dem er 2021 unterschrieb. Der Vertrag lief nun aus. Auch wenn die Sachsen ihn gern gehalten hätten, stand für ihn fest: Zurück Richtung Allgäu soll es gehen. Kircicek sagt: „Ich bin heimatverbunden und die Familie ist mir wichtig. Ich habe in Chemnitz gemerkt, dass mir etwas fehlt, wenn ich so weit von zu Hause weg bin.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .