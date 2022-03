Fußball

16:12 Uhr

Warum der FV Illertissen heuer nur schwer zu halten ist

Yannick Glessing (links) ist nur einer von vielen torgefährlichen Spielern des FV Illertissen. Die Mannschaft ist deswegen schwer auszurechnen, zudem steht sie sicher in der Defensive.

Plus Selten waren die Rollen so klar verteilt: FV Illertissen trifft in der Regionalliga Bayern auf Schalding-Heining. Vorverkauf für den Pokalknüller ist angelaufen.

Von Hermann Schiller

Wenn der FV Illertissen am Samstag um 14 Uhr in der bayerischen Fußball-Regionalliga den SV Schalding-Heining empfängt, dann sind die Rollen klar verteilt. Hier der FVI als Tabellenvierter mit nur einer Niederlage in den vergangenen zwölf Spielen und damit klarer Favorit. Dort der SV Schalding-Heining, der als 17. des Klassements einen Relegationsplatz belegt und tief im Abstiegskampf steckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen