Weiter, immer weiter: Der FV Illertissen muss am Dienstagabend wieder ran

Lästige Pflichtaufgabe? Leichter Gegner? Sichere drei Punkte? Auf keinen Fall! Der FV Illertissen empfängt am Dienstagabend (19 Uhr) in der Regionalliga Bayern zwar den Tabellenvorletzten SV Schalding-Heining, doch ein Selbstläufer ist das nicht.