Fußball

06:30 Uhr

Wie steht's um das Ehrenamt? Trainer und Trainerinnen dringend gesucht

Plus Viele Vereine tun sich schwer, Helferinnen und Helfer für den Nachwuchs zu finden. Beim FV Bellenberg kann man ein Lied davon singen – und braucht sogar einen Jugendleiter.

Von Stephan Schöttl

Ralph Hamann ist schon seit 24 Jahren Vorsitzender beim SV Nersingen, dazu Ehrenamtsbeauftragter im Vorstand des Fußball-Bezirks Donau/Iller und in einigen anderen Ämtern unterwegs. Das freiwillige Engagement liegt ihm am Herzen. Und doch kann er eine Sache ganz und gar nicht verstehen: dass sich Vereine heutzutage immer schwerer tun, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu finden. „Es ist schade, dass viele erst fragen, was sie dafür bekommen. Oder dass es heißt, man opfere seine Freizeit dafür. Für mich ist das kein Opfer, ich mache diese Arbeit, weil sie mir Spaß macht“, sagt er. Für viele Vereine sind solche Ehrenämter mittlerweile unbezahlbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen