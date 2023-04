Fußball

vor 49 Min.

Wird der FV Illertissen für Würzburg noch einmal zum Stolperstein?

Plus Zwei Wochen nach dem Pokalcoup trifft der FVI erneut auf die Würzburger Kickers. Im Regionalliga-Duell müssen die Gäste auf ihren gesperrten Torwart verzichten.

Von Hermann Schiller

Revanchegelüste? Letzte Chance für Würzburg? Diese beiden Fragen stellen sich, wenn der FV Illertissen zum Punktspiel der Regionalliga Bayern am Ostermontag (14 Uhr) bei den Würzburger Kickers antreten muss. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ist gerade mal zwei Wochen her, die Illertisser gewannen das Totopokal-Halbfinale in Unterfranken mit 2:0.

Hinterher bei der Pressekonferenz spürte man den Ärger und die Unzufriedenheit bei den Gastgebern, zumal auch die Ligaergebnisse zuletzt nicht zufriedenstellend waren. Die SpVgg Unterhaching ist auf Platz eins weit enteilt, der mögliche Aufstieg in die 3. Liga dadurch in die Ferne gerückt. Den direkten Vergleich Mitte März verloren die Kickers mit 0:3, schafften in den letzten sieben Spielen nur zwei Siege, einen davon im Nachholspiel bei der SpVgg Ansbach (1:0) am Gründonnerstag.

