Fußball

12:36 Uhr

Ziemlich aufregende Tage für Illertissens jungen Torwart Valentin Rommel

Plus 24 Stunden vor dem Spiel gegen den FC Augsburg II erfährt Valentin Rommel, dass er im FVI-Tor stehen wird - und hält stark. So tickt der 19-jährige Debütant.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Stammtorwart Felix Thiel gesperrt, Ersatzmann Oskar Preil verletzt. Was für den Fußball-Regionalligisten FV Illertissen momentan großes Pech zu sein scheint, ist für Valentin Rommel eine große Chance, sich erstmals auf diesem Niveau zwischen den Pfosten zu beweisen. Der 19-Jährige wurde am vergangenen Freitag beim Heimspiel des FVI gegen den FC Augsburg II ins eiskalte Wasser geworfen. Doch Rommel, vor der Saison von der U19 des SSV Ulm 1846 Fußball nach Illertissen gekommen, blieb bei seiner Startelf-Premiere in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands ruhig – und meisterte die Aufgabe beim 3:1-Heimsieg überraschend souverän. „Natürlich war alles sehr aufregend für mich, ich war sehr nervös. Aber Familie, Freunde und das Trainerteam haben mir so viel Mut zugesprochen. Das tat gut“, erzählt der Debütant.

Erst knapp 24 Stunden vor dem Anpfiff hatte er von seinem Einsatz erfahren. Etliche Gedanken seien ihm durch den Kopf gegangen. Doch das ganze Drumherum am Spieltag machte Lust auf mehr. „Zuallererst war ich natürlich erleichtert, dass wir gewonnen haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Fans haben mich gefeiert, alle wollten nach dem Spiel abklatschen, der Illertisser Nachwuchs wollte Selfies mit mir machen. Ich habe das sehr genossen. Ein krasses Erlebnis, ja“, erzählt er freudestrahlend.

