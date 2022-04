Zu viel Schnee: Heimspiel des FV Illertissen gegen Unterhaching fällt aus

Nach einer Platzbegehung am Freitagvormittag wurde entscheiden: Das Regionalliga-Heimspiel des FV Illertissen gegen die SpVgg Unterhaching kann witterungsbedingt nicht stattfinden.

Der FV Illertissen ist derzeit in bestechender Form und er hätte am Freitagabend in der bayerischen Fußball-Regionalliga gerne gegen die SpVgg Unterhaching gespielt. Der plötzliche Wintereinbruch hat das verhindert. Am späten Vormittag wurde das verschneite und nasse Hauptspielfeld im Vöhlinstadion begutachtet und das Ergebnis stand schnell fest: Da geht gar nichts. Auf Kunstrasen dürfen nach den Bestimmungen in der Regionalliga keine Punktspiele ausgetragen werden.

Die Hachinger hat die Nachricht von der Absage noch rechtzeitig erreicht, bevor sich der Tross der Spielvereinigung am Nachmittag in Richtung Illertissen in Bewegung gesetzt hätte. Einen Nachholtermin gibt es übrigens bereits: Der FV Illertissen soll jetzt am 10. Mai gegen die SpVgg Unterhaching spielen. Zumindest das Wetter wird dann sicherlich kein Thema mehr sein.

Auch im Allgäu hat der Fußball vor dem Wetter kapituliert: Die ebenfalls auf Freitag angesetzte Regionalligapartie zwischen dem FC Memmingen und dem SV Viktoria Aschaffenburg wurde ebenfalls abgesetzt.