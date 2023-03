Fußball

10:12 Uhr

Zwei Treffer gegen Heimstetten: Held ist der Held bei Illertissen

Plus Darius Held erzielt beim 2:0 des FV Illertissen gegen den SV Heimstetten beide Treffer. Für die Gastgeber ist es der vierte Sieg in Folge in der Regionalliga.

Von Hermann Schiller

Der FV Illertissen feierte den vierten Sieg in Folge und ist auf dem besten Weg, den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern vorzeitig zu sichern. Am Samstag wurde der Tabellenletzte SV Heimstetten mit 2:0 (1:0) bezwungen. Es war aber die erwartet schwere Aufgabe, den zu verschenken hatten die Gäste nichts. Matchwinner bei den Illertissern war Darius Held, der nach zwei Standardsituationen jeweils goldrichtig stand und beide Tore erzielte.

