Fußball

vor 51 Min.

Zweites Spiel, zweiter Sieg: So kann das Jahr für den FV Illertissen weitergehen

Plus Der FV Illertissen gewinnt auch das zweite Regionalliga-Spiel nach der Winterpause - und bleibt gegen den SV Schalding-Heining erneut ohne Gegentor.

Von Hermann Schiller

So kann das Jahr 2024 für den Fußball-Regionalligisten FV Illertissen weitergehen: zwei Spiele, zwei Siege, kein einziges Gegentor. Der jüngste Erfolg gegen den SV Schalding-Heining fiel mit 3:0 (1:0) deutlich aus. Yannick Glessing trug mit einem Doppelpack entscheidend dazu bei, Daniele Gabriele erzielte mit einem verwandelten Foulelfmeter den dritten Treffer. Neuzugang Tobias Rühle gab bei den Illertissern sein Debüt, musste aber nach einer knappen Stunde vorsichtshalber vom Platz, da er nach auskurierter Schulterverletzung erneut Probleme bekommen hatte.

Bis dahin hatte der Ex-Ulmer seine Qualitäten durchaus angedeutet, blockte die Bälle und setzte seine Mitspieler gut ein. So auch nach einer knappen Viertelstunde (13.), als er Gökalp Kilic auflegte, der mit seinem Schuss an Gästetorhüter Max Böhnke scheiterte. Wenige Minuten zuvor (8.) hatte Yannick Glessing mit einem Kopfball bereits die Latte des gegnerischen Tors getroffen. Die Illertisser kombinierten im weiteren Verlauf durchaus gefällig, lediglich das Erfolgserlebnis blieb zunächst aus. Das hätten beinahe die Gäste in der 33. Minute gehabt, doch Fabian Schnabel traf die Hereingabe von Patrick Drofa am Fünfmeterraum nicht richtig. Fast im direkten Gegenzug ging Glessing mit dem Steilpass von Niklas Jeck auf und davon, traf zum 1:0. Jeck hätte kurz vor der Pause beinahe selbst für die Vorentscheidung gesorgt, doch sein Lupfer landete am Gestänge des Tors. Direkt nach der Halbzeit vergab auch Glessing nach Doppelpass mit Tobias Rühle das 2:0. Dafür machte er es in der 79. Minute besser. Der eingewechselte Denis Milic hatte ihn geschickt in Szene gesetzt, Glessing traf im Nachschuss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .