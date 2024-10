Für einen Paukenschlag in der Fußball-Regionalliga Bayern sorgte der FV Illertissen am Samstag mit dem 3:0-Sieg beim amtierenden Meister Würzburger Kickers. Das Zwischentief mit vier Niederlagen in Folge dürfte also endgültig überwunden sein.

