Der FV Illertissen bleibt nach seinem Sieg in Bamberg Tabellenführer

Mit einem 2:0 (0:0) in Bamberg eroberte sich der FV Illertissen in der Regionalliga Bayern die Tabellenführung zurück. Die Illertaler sind damit weiterhin ungeschlagen, haben in sechs Spielen erst ein einziges Gegentor kassiert. Gökalp Kilic und Luis Pfaumann erzielten die Tore bei den Oberfranken, einem Gegner, der mit viel Leidenschaft, Kampf und Einsatz agierte.

FVI-Trainer Holger Bachthaler musste die erkrankten Maximilian Neuberger und Tobias Rühle ersetzen, bot stattdessen Niklas Jeck und Franz Helmer auf, auch Yannick Glessing kam zu seinem Comeback von Beginn an. Er war es auch, der seine Mannschaft bereits nach zwölf Minuten hätte in Führung bringen können, als er seinem Gegenspieler Marco Schmitt den Ball abluchste, doch allein aufs Tor zulaufend über das Gehäuse zielte. Nach zwei weiteren Möglichkeiten für die Illertisser durch Lasse Jürgensen und erneut Glessing merkte man mehr und mehr, dass die Hitze beiden Mannschaften deutlich zu schaffen machte. Der FVI war trotzdem spielbestimmend. Offensiv kamen die Gastgeber kaum zu gefährlichen Aktionen.

Das Bild änderte sich in der zweiten Hälfte nur geringfügig, doch bei den Illertissern merkte man eine gesteigerte Entschlossenheit, das Spiel zu gewinnen. Prompt gelang nach einer guten Stunde die 1:0-Führung (61.). Gökakp Kilic hatte von der Strafraumgrenze abgezogen und sorgte für das erste Tor seiner Mannschaft im insgesamt dritten Spiel gegen die Bamberger. In der Folge lag das zweite Tor schon mehrfach in der Luft, doch Glessing mit einem Seitfallzieher (69.) und Denis Milic mit einem Alleingang schafften es nicht. Dafür war der eingewechselte Luis Pfaumann in der 80. Minute zur Stelle, traf aus kurzer Entfernung zum 2:0. Vorausgegangen war ein Kopfball von Niklas Jeck, den Bambergs Torhüter Benedikt Willert nur abklatschen konnte. Auch an der letzten aufregenden Szene des Spiels war der Bamberger Schlussmann beteiligt, foulte fast an der Mittellinie Yannick Glessing, der ansonsten das leere Tor vor sich gehabt hätte. Die Rote Karte war die logische Konsequenz.

Das sagt Trainer Holger Bachthaler zum Sieg

„Ich bin unter dem Strich mit dem Spiel sehr zufrieden. Wir haben es am Anfang verpasst, in Führung zu gehen. Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird, haben dann das Tor zur richtigen Zeit gemacht. Defensiv haben wir nichts zugelassen. Daher haben wir das Spiel auch verdient gewonnen“, sagte Coach Bachthaler. Seine Mannschaft schuf mit dem Sieg die besten Voraussetzungen für das Schlagerspiel am Freitag (19 Uhr) gegen den Tabellenvierten Schweinfurt.

FV Illertissen: Ponath – Zeller, Jeck, Jürgensen, Udogu (82. Gölz), Kilic (73. Vochatzer), Pudic (83. Neuberger), Cocic (61. Milic), Fundel – Helmer (65. Pfaumann), Glessing.