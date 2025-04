1:1 in Burghausen: Das vierte Unentschieden in Folge für den FVI

Mit einem 1:1 kehrte der FV Illertissen aus Burghausen zurück und sorgte dafür, dass Ex-Nationalspieler Lars Bender, seit Jahresbeginn neuer Trainer beim SV Wacker Burghausen, weiterhin auf den ersten Heimsieg unter seiner Regie warten muss. Für die Illertisser war es in der Regionalliga Bayern das vierte Unentschieden hintereinander.

Auch dieses Mal gelang ihnen ein Blitzstart, denn bereits in der fünften Minute erzielte Denis Milic das 1:0 für den FVI. Der reagierte bei der Flanke von Marco Gölz blitzschnell, traf per Direktabnahme ins Eck. Kurz vor der Pause gelang jedoch Tobias Hofbauer (45.) mit einem sehenswerten Distanzschuss der Ausgleich. Der Ball prallte an die Unterkante der Latte und hatte wohl die Linie den Kamerabildern zufolge noch nicht überschritten, ehe Niklas Doll die Kugel endgültig ins Netz drückte. Bei den Illertissern hatte es zuvor nach einer guten Viertelstunde schon eine vermutlich böse Verletzung für Marco Mannhardt gegeben. Betroffen ist wohl die Achillessehne. Doch sie hatten kurz darauf, eingeleitet durch den eingewechselten Eliot Muteba, die Möglichkeit zum zweiten Treffer. Der Kopfball von Milic ging haarscharf am Tor vorbei (25.). Nachdem Illertissens Torhüter Markus Ponath gegen Daniel Bares zwei Mal (30., 34.) gerettet hatte, glänzte Yannick Glessing mit einem Volleyschuss, den Wacker-Schlussmann Markus Schöller mit einer Glanzparade entschärfte.

In der zweiten Hälfte erwischten die Gäste den besseren Start, Milic scheiterte in der 46. Minute mit einem Schuss an Schöller. Auf der anderen Seite sorgte Sebastian Malinowski für Gefahr. Burghausen warf in dieser Phase seine ganze körperliche Wucht in die Waagschale, doch nach einer guten Stunde fing sich der FVI wieder. Milic zog in der 69. Minute nach einem Querpass von Muteba ab, doch Torhüter Schöller rettete. Unrühmlicher Höhepunkt in der Schlussphase war der Platzverweis für den Burghauser Filip Ilic (82.) nach einem groben Foulspiel.

Das sagen die beiden Trainer zum 1:1 zwischen Burghausen und Illertissen

Illertissens Trainer Holger Bachthaler meinte: „Wir hatten einen tollen Start mit einem schön herausgespielten Führungstor. In der ersten halben Stunde haben wir nichts zugelassen, hätten dann sogar fast das zweite Tor erzielt. Irgendwie haben wir dann um den Ausgleich gebettelt, bitter dass der fast mit dem Halbzeitpfiff fiel.“ Letztlich sei es aber aufgrund der zweiten Hälfte ein gerechtes Unentschieden gewesen. Burghausens Trainer Lars Bender kommentierte: „Wir mussten einen frühen Rückschlag hinnehmen, in der Folge hat die Mannschaft aber Energie auf den Platz gebracht. In der zweiten Halbzeit hätte das Spiel in die eine oder andere Richtung entschieden werden können.“

So hat der FV Illertissen gespielt

FV Illertissen: Ponath – Gölz (78. Rühle), Kopf, Neuberger, Udogu – Cocic (68. Pfaumann), Zeller, Pudic (78. Omore), Mannhardt (20. Muteba) – Milic, Glessing (86. Helmer).

Bereits am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) ist die SpVgg Bayreuth mit dem Ex-Illertisser Lukas Kling als Trainer zu Gast im Vöhlinstadion.