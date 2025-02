FV Illertissen startet mit einem Heimsieg ins neue Jahr

Der FV Illertissen startete nach der Winterpause erfolgreich in das neue Jahr der Regionalliga Bayern. Im Nachholspiel gegen die SpVgg Hankofen-Hailing gelang ein 3:1 (2:1). Die Hausherren erwischten einen Traumstart, denn sie führten nach einer knappen Viertelstunde schon mit 2:0. „So etwas nennt man Effektivität“, kommentierte Gästespielertrainer Tobias Beck das Geschehen.

Bereits in der siebten Minute bewies Neuzugang Elios Muteba seine Gefährlichkeit, verwandelte einen Steckpass von Marin Pudic eiskalt aus vollem Lauf zum 1:0. Die Gäste hatten sich von diesem Schock noch nicht so recht erholt, als Liam Omore in der 14. Minute auf 2:0 erhöhte. Gästespieler Samuel Pex ließ einen Pass von Milos Cocic durchrutschen und Omore traf aus etwa zwölf Metern. Der FVI war in dieser Phase klar spielbestimmend, ließ den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Allerdings war immer wieder zu spüren, dass sich die Niederbayern keineswegs aufgaben. Für Torgefahr sorgten sie allerdings nicht. Dazu bedurfte es schon der Mithilfe der Illertisser, denn in der 32. Minute gab es ein schlimmes Missverständnis in der Abwehr. Nutznießer war Mittelstürmer Andreas Wagner, der nur noch zum 2:1 einschieben musste.

Icon Galerie 17 Bilder Der FV Illertissen hat in der Regionalliga Bayern gegen die SpVgg Hankofen-Hailing mit 3:1 gewonnen.

Das gab Hankofen-Hailing Auftrieb, den die SpVgg mit in die zweite Halbzeit nahm. Tobias Lermer tauchte gefährlich vor dem Illertisser Tor auf (62.), Torhüter Markus Ponath musste mit einer Fußabwehr retten. Illertissens Trainer Holger Bachthaler reagierte mit einem dreifachen Wechsel, brachte mit Niklas Jeck, David Udogu und Marco Mannhardt frische Kräfte (65.). Zuvor war schon Denis Milic für Tobias Rühle eingewechselt worden (60.).

Die Wechsel sollten sich bald bezahlt machen, denn der eingewechselte Mannhart traf nach Steilpass von Yannick Glessing mit einem Lupfer zum 3:1 (74.) Damit war den Gästen endgültig der Zahn gezogen. Denis Milic hätte in der 77. Minute sogar noch erhöhen können, vergab aber allein aufs Tor zulaufend.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Sieg. Beim Gegentor haben wir natürlich tatkräftig mitgeholfen. In der zweiten Halbzeit haben wir nur einen Torschuss des Gegners zugelassen. Mit frischen Kräften haben wir noch einmal Druck aufgebaut“, sagte FVI-Coach Holger Bachthaler. Tobias Beck, Spielertrainer bei den Gästen, wollte seiner Mannschaft keine allzu großen Vorwürfe machen, bemerkte aber: „Es war ein bitterer Spielverlauf für uns. Wir haben die ersten 15 Minuten komplett verschlafen und zwei Gegentore bekommen. Nach dem 2:1-Anschlusstreffer haben wir es leider verpasst, uns mit dem Ausgleich zu belohnen. Dann haben wir wieder den Fehler gemacht, der zum dritten Gegentreffer geführt hat. Der FVI war einfach brutal effektiv. Alles in allem war es ein verdienter Sieg.“

FV Illertissen: Ponath – Gölz, Kopf, Neuberger, Omore (81. Pfaumann), Fundel – Glessing, Pudic (65. Jeck), Cocic (65. Udogu) – Muteba (65. Mannhardt), Rühle (60. Milic).